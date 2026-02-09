Nato, gli Usa cederanno il comando della base di Napoli all'Italia

''Gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle responsabilità degli alti ufficiali all'interno della struttura di comando della Nato, in cui gli alleati europei, compresi i nuovi membri, svolgeranno un ruolo più importante nella leadership militare dell'Alleanza", ha affermato un funzionario a Bruxelles, senza fornire dettagli sui cambiamenti. I cambiamenti richiederanno probabilmente mesi per essere attuati, hanno detto i diplomatici: "È un buon segno del trasferimento degli oneri nella pratica". Il rimpasto delle posizioni di comando arriva dopo che Washington ha dichiarato che potrebbe ridurre la sua presenza militare in Europa per concentrarsi su altre minacce, come la Cina.