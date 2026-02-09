A dirlo due diplomatici dell'Alleanza

Nato, gli Usa cederanno il comando della base di Napoli all'Italia

La mossa in linea con le richieste di Trump agli alleati su maggiori responsabilità

09 Feb 2026 - 21:50
Mark Rutte  © IPA

La Nato è pronta a lasciare la leadership di due comandi regionali di primo piano ai paesi europei. In particolare, secondo quanto rivelato da due diplomatici dell'Alleanza, Washington trasferirà la direzione della base Nato di Napoli, che si concentra sul fronte sud, all'Italia e la leadership del comando di Norfolk in Virginia, che si concentra invece sul nord, alla Gran Bretagna. Una scelta che rientra nei piani e nelle richieste del presidente americano Donald Trump, secondo il quale gli alleati devono assumersi maggiori responsabilità nella difesa. Nel frattempo, gli Stati Uniti assumeranno il comando delle forze marittime della Nato con sede nel Regno Unito.

I cambiamenti richiederanno mesi

 ''Gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle responsabilità degli alti ufficiali all'interno della struttura di comando della Nato, in cui gli alleati europei, compresi i nuovi membri, svolgeranno un ruolo più importante nella leadership militare dell'Alleanza", ha affermato un funzionario a Bruxelles, senza fornire dettagli sui cambiamenti. I cambiamenti richiederanno probabilmente mesi per essere attuati, hanno detto i diplomatici: "È un buon segno del trasferimento degli oneri nella pratica". Il rimpasto delle posizioni di comando arriva dopo che Washington ha dichiarato che potrebbe ridurre la sua presenza militare in Europa per concentrarsi su altre minacce, come la Cina. 

