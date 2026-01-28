Secondo il segretario di Stato, Marco Rubio, la Nato deve essere "reimmaginata". Lo ha detto in un'audizione al Senato sulla politica Usa in Venezuela dopo la cattura di Maduro. "La Nato sarà più forte se i nostri alleati saranno più capaci", ha spiegato. "Più forti saranno i partner Nato e più flessibilità avranno gli Stati Uniti di operare in altre parti del mondo", ha continuato il segretario di Stato. Per Rubio questo non significa "abbandonare la Nato" ma "affrontare la realtà degli attuali scenari internazionali".