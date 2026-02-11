Medioriente, Trump discute con Netanyahu degli enormi progressi a Gaza

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sono incontrati alla Casa Bianca per parlare di diverse questioni. Tra queste, anche la questione mediorientale che, a detta del tycoon, sembrerebbe aver sortito risultati positivi. Trump ha scritto sul suo social Truth: "Con Benjamin Netanyahu ho discusso degli enormi progressi compiuti a Gaza e nella regione generale. C'è davvero pace in medioriente". Intanto, dall'ufficio del primo ministro israeliano hanno fatto sapere che, nel corso del bilaterale, Netanyahu ha sottolineato "le esigenze di sicurezza dello Stato di Israele nel contesto dei negoziati, e i due hanno concordato di proseguire il coordinamento e il contatto stretto tra loro".