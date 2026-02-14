La rivelazione dei funzionari

Media: "Usa si preparano a possibili operazioni prolungate contro l'Iran"

Lo hanno dichiarato a Reuters due funzionari statunitensi: il conflitto potrebbe diventare molto più grave di quanto visto in precedenza tra i due Paesi

14 Feb 2026 - 06:31
© Ansa

© Ansa

L'esercito statunitense si sta preparando alla possibilità di operazioni prolungate, della durata di settimane, contro l'Iran, se il presidente Donald Trump ordinasse un attacco: lo hanno dichiarato a Reuters due funzionari statunitensi, in quello che potrebbe diventare un conflitto molto più grave di quanto visto in precedenza tra i due Paesi. La rivelazione dei funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato a causa della natura delicata della pianificazione, alza la posta in gioco per la diplomazia in corso tra Stati Uniti e Iran.

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
usa-iran
stati uniti

Sullo stesso tema