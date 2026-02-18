Media: "Rubio vedrà Netanyahu in Israele il 28 febbraio"
Le forze Usa dispiegate in medio oriente dovrebbero essere in servizio entro metà marzo
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Israele il prossimo 28 febbraio. Lo riferisce un funzionario americano all'agenzia Reuters. Secondo la fonte, inoltre, i principali consiglieri per la sicurezza nazionale si sono incontrati nella Situation Room per discutere dell'Iran e sono stati informati che tutte le forze Usa dispiegate in medio oriente dovrebbero essere in servizio entro metà marzo.