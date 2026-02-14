Conferenza Monaco, il segretario di Stato Usa Rubio: "Usa non vogliono dividere l'alleanza con Europa, ma rivitalizzarla"
"Usa ed Europa sono legati dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia comune"
© Afp
Gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia". Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco, affermando che "non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo". Gli Stati Uniti vogliono "un'alleanza rinvigorita che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo un insieme di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e autocompiacimento".
Rubio ha aggiunto, parlando del rapporto tra Stati Uniti ed Europa: "Facciamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo legati gli uni agli altri dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia comune, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e dai sacrifici che i nostri antenati hanno fatto insieme per la civiltà comune in cui ci siamo trovati".