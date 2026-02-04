Ucraina, ancora bombe russe su Odessa: danni a edifici residenziali e pubblici

Odessa è tornata sotto attacco nella notte, colpita da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali, con edifici residenziali e pubblici devastati e l’intervento dei soccorritori per assistere la popolazione, secondo quanto riferito dall’agenzia ucraina Rbc citando un messaggio su Telegram del capo dell’amministrazione militare Serhiy Lysak. Nella stessa notte un attacco con droni russi ha colpito anche il distretto di Synelnyky, nella regione di Dnipropetrovsk, provocando due morti e due feriti: “Una donna di 68 anni e un uomo di 38 anni sono stati uccisi. Altre due persone sono rimaste ferite. Una donna di 47 anni e un uomo di 63 anni sono stati ricoverati in ospedale in condizioni moderate”, ha scritto su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione regionale. Sul fronte opposto, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le proprie forze di difesa aerea hanno abbattuto 24 droni ucraini diretti contro obiettivi nel territorio della Federazione Russa, di cui undici nella regione di Brjansk, otto in quella di Belgorod, quattro nella regione di Rostov e uno nella regione di Astrakhan.