Ultimatum Trump a Zelensky: "Dovrà farsi piacere il piano di pace, accetti entro giovedì" | Putin: "Se Ucraina non firma, conquisteremo altro territorio"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.368. Il presidente Usa Donald Trump dà l'ultimatum al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Dovrà farsi piacere il mio piano. Accetti il piano di pace entro giovedì". Ma il testo non convince l'Europa, secondo cui è evidente lo status secondario degli Stati Ue e della stessa Kiev nei negoziati con la Russia. I leader europei stanno provando a dare un segnale agli Usa elaborando un proprio contro-piano, con condizioni alternative al programma americano, cercando al contempo di convincere l'Ucraina a sostenere la nuova proposta concepita per essere più favorevole al Paese invaso. Nella telefonata di confronto organizzata dal premier inglese Keir Starmer con Zelensky, Macron e Merz, i quattro hanno accolto con favore gli sforzi degli Usa, pur ribadendo che "continueranno a perseguire l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali europei e ucraini a lungo termine". Il presidente russo Vladimir Putin intanto rincara la dose: "Se Zelensky non firma, conquisteremo altri territori". E Zelensky agli ucraini: "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia, siamo a un bivio". L'inquilino della Casa Bianca: "Così rischiano di perdere altra terra e vite umane, è un bagno di sangue".