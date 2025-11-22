Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 14 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ultimatum Trump a Zelensky: "Dovrà farsi piacere il piano di pace, accetti entro giovedì" | Putin: "Se Ucraina non firma, conquisteremo altro territorio"

Intanto il piano Usa non convince l'Ue che lavora a una controproposta. Media: "Washington minaccia lo stop alle armi nel caso in cui Kiev non accetti". Il presidente americano: "Rischiano di perdere altra terra"

di Redazione online
22 Nov 2025 - 00:57

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.368. Il presidente Usa Donald Trump dà l'ultimatum al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Dovrà farsi piacere il mio piano. Accetti il piano di pace entro giovedì". Ma il testo non convince l'Europa, secondo cui è evidente lo status secondario degli Stati Ue e della stessa Kiev nei negoziati con la Russia. I leader europei stanno provando a dare un segnale agli Usa elaborando un proprio contro-piano, con condizioni alternative al programma americano, cercando al contempo di convincere l'Ucraina a sostenere la nuova proposta concepita per essere più favorevole al Paese invaso. Nella telefonata di confronto organizzata dal premier inglese Keir Starmer con Zelensky, Macron Merz, i quattro hanno accolto con favore gli sforzi degli Usa, pur ribadendo che "continueranno a perseguire l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali europei e ucraini a lungo termine". Il presidente russo Vladimir Putin intanto rincara la dose: "Se Zelensky non firma, conquisteremo altri territori". E Zelensky agli ucraini: "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia, siamo a un bivio". L'inquilino della Casa Bianca: "Così rischiano di perdere altra terra e vite umane, è un bagno di sangue".

Ucraina, durissimo attacco russo su Ternopil: morti e feriti LE FOTO

1 di 8
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Leggi anche

Cos'è il Poseidon, il drone sottomarino nucleare che Putin definisce "senza rivali"

Ucraina
Russia
guerra

Sullo stesso tema