Lo ha reso noto Marco Rubio

Usa, imposte nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari iraniani

Secondo il dipartimento di Stato si tratterebbe di soggetti "complici di gravi violazioni dei diritti umani"

18 Feb 2026 - 23:07
© ansa

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari del regime iraniano e ad alcuni leader del settore delle telecomunicazioni e alle loro famiglie. Secondo la spiegazione del dipartimento di Stato, si tratta "di complici di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle che inibiscono il diritto degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica". 

