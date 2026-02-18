"Preferisco i cani ai musulmani", pioggia di critiche sul deputato repubblicano Randy Fine
"Si dimetta o subisca provvedimenti disciplinari", chiedono a gran voce i democratici
"Se ci costringono a scegliere, la scelta tra cani e musulmani non è difficile". E' il contenuto del post pubblicato sul social X dal deputato repubblicano Randy Fine in risposta ai commenti di un leader di un gruppo filo-palestinese riguardo ai proprietari di cani che non puliscono dopo che i loro animali hanno fatto i bisogni lungo le strade di New York. La pubblicazione di Fine ha scatenato una bufera su di lui e i democratici stanno chiedendo a gran voce che il deputato si dimetta o subisca provvedimenti disciplinari. Il politico ha difeso le sue dichiarazioni durante un'intervista televisiva.
"Fine è un islamofobo"
Il leader della minoranza dem alla Camera, Hakeem Jeffries, ha commentato quanto scritto dal deputato definendo "Fine un islamofobo, un disgustoso e impenitente fanatico, è inaccettabile che lo speaker repubblicano Mike Johnson non abbia criticato con forza il loro compagno di partito". Jeffries ha, inoltre, avvisato che i democratici della Camera "non lasceranno senza conseguenze il comportamento razzista e bigotto di Randy Fine" suggerendo che il suo partito potrebbe adottare misure disciplinari qualora riconquistasse il controllo dell'aula nelle elezioni do meta mandato di novembre "se non prima".
"È una delle dichiarazioni più disgustose"
"Questa è sinceramente una delle dichiarazioni più disgustose che abbia mai visto provenire da un funzionario americano" ha scritto la deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez. La politica ha, inoltre, detto: "Non dovrebbe mai smettere di sconvolgerci che il partito repubblicano abbracci apertamente tutto questo. Fine dovrebbe essere censurato e rimosso dalle commissioni. Ignorare questo significa accettarlo e normalizzarlo".