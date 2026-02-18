"Preferisco i cani ai musulmani", pioggia di critiche sul deputato repubblicano Randy Fine

"Se ci costringono a scegliere, la scelta tra cani e musulmani non è difficile". E' il contenuto del post pubblicato sul social X dal deputato repubblicano Randy Fine in risposta ai commenti di un leader di un gruppo filo-palestinese riguardo ai proprietari di cani che non puliscono dopo che i loro animali hanno fatto i bisogni lungo le strade di New York. La pubblicazione di Fine ha scatenato una bufera su di lui e i democratici stanno chiedendo a gran voce che il deputato si dimetta o subisca provvedimenti disciplinari. Il politico ha difeso le sue dichiarazioni durante un'intervista televisiva.