Washington, corre verso la sede del Congresso con un fucile: arrestato un 18enne

La polizia di Washington ha arrestato un diciottenne che si è diretto di corsa verso la sede del Congresso degli Stati Uniti con un fucile a pompa carico e indossando un giubbotto tattico. Secondo il capo della Capitol Police, Michael Sullivan, il giovane, munito di munizioni aggiuntive, avrebbe guidato un Suv fino ad arrivare nei pressi del Campidoglio, poi sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe iniziato a correre verso l'edificio. È stato intercettato dagli agenti della Capitol Police, che hanno estratto le armi e gli hanno ordinato di lasciare il fucile e sdraiarsi a terra. L'uomo, il cui nome non è stato reso noto durante la conferenza stampa, ha quindi lasciato cadere l'arma ed è stato arrestato e preso in custodia. "Chissà cosa sarebbe potuto accadere se non avessimo avuto agenti ai loro posti", ha concluso Sullivan.