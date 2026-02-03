Stati Uniti, il Congresso americano approva la legge di bilancio e pone fine allo shutdown

Con una firma, dopo uno stallo estenuante durato mesi, Donald Trump ha posto fine allo shutdown. È passato per il rotto della cuffia, con 217 voti a favore e 214 contrari alla Camera dei rappresentanti, il disegno di legge con cui Washington ha riaperto i rubinetti ai finanziamenti per il governo federale. Era dal primo ottobre che le attività governative erano paralizzate, costringendo la Casa Bianca a mandare a casa diversi dipendenti o a chiedere loro di lavorare senza stipendio.