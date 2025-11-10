Shutdown con i giorni contati

Il Senato degli Stati Uniti ha fatto un deciso passo avanti verso un provvedimento volto a far ripartire le attività di governo federale e a mettere fine allo shutdown in atto da 40 giorni, che ha costretto a non lavorare i dipendenti pubblici, ritardato gli aiuti alimentari e creato caos nei trasporti aerei. Con un voto procedurale, i senatori hanno approvato un disegno di legge già passato alla Camera dei Rappresentanti, che sarà modificato per finanziare il governo fino al 30 gennaio e includere un pacchetto di tre leggi di stanziamento annuali. Se il Senato approverà definitivamente la versione modificata, la misura dovrà essere ratificata anche dalla Camera e poi inviata al presidente Donald Trump per la firma: un processo che potrebbe richiedere alcuni giorni.