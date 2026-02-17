Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia in una nota, come riporta il canale Nbc News: "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo". Jackson era nato a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell'era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King.