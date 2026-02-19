Board of Peace, Tajani: "La mia presenza non è un capriccio italiano"

"Noi partecipiamo come osservatori e mi pare che oggi siano emerse una serie di proposte concrete, non è certamente un 'business board', ci sono delle proposte politiche per costruire la pace in Medio Oriente e noi vogliamo essere protagonisti della costruzione della pace perché è sempre stato il nostro obiettivo in questi anni e poi abbiamo anche interessi concreti, anche economici". Per poi aggiungere: "Non possiamo non tenere conto dell'importanza di proposte che devono portare alla pace. D'altronde è l'unica reale proposta che c'è sul tavolo per costruire la pace in Medio Oriente, se ce ne fossero altre le valuteremmo, ma adesso c'è soltanto questa di proposta completa e mi pare che tutte le grandi protagoniste della situazione in Medio Oriente - l'Arabia Saudita, Qatar, Emirati, Egitto, Giordania - sono tutte lì a partecipare e a dire la loro, quindi mi pare che sia giusto che anche l'Italia sia presente".