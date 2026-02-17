DOMANDE E RISPOSTE

Board of Peace per Gaza, cos'è e chi parteciperà

Cos'è l’organismo promosso da Trump e quali Paesi hanno aderito

17 Feb 2026 - 11:45
12.00 TRUMP/BOARD OF PEACE SRV © Da video

12.00 TRUMP/BOARD OF PEACE SRV © Da video

Cos'è il Board of Peace per Gaza promosso da Trump?

  È un organismo internazionale creato su iniziativa degli Stati Uniti nel 2026 per supervisionare cessate il fuoco, stabilizzazione e ricostruzione della Striscia di Gaza.

È un'agenzia dell'Onu?

  No. È richiamato in una risoluzione ONU ma non è un’agenzia delle Nazioni Unite né un organismo multilaterale tradizionale.

Chi lo guida?

  Donald Trump ne è presidente a vita, con poteri di nomina, invito e revoca dei membri.

Chi ne fa parte?

  Vi aderiscono Stati che hanno firmato lo statuto su invito americano, tra cui Paesi del Medio Oriente e altri partner come Argentina, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia e Ungheria. Sono presenti anche figure nominate dagli Stati Uniti nell’organo esecutivo.

Board of Peace, come hanno risposto i vari Paesi

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Israele ne fa parte?

 Israele ha annunciato la propria partecipazione ai lavori del Board.

Hamas ne fa parte?

  No. Hamas non è membro né parte della struttura del Board.

I principali Paesi Ue ne fanno parte?

  No. Francia e Germania non hanno aderito e altri Stati membri hanno espresso riserve.

Qual è la posizione dell'Italia?

  L’Italia non è membro ma parteciparà alla prima riunione del Board come osservatore.

Ti potrebbe interessare

videovideo
board of peace
domande e risposte

Sullo stesso tema