Board of Peace per Gaza, cos'è e chi parteciperà

Board of Peace, come hanno risposto i vari Paesi
Cos'è l’organismo promosso da Trump e quali Paesi hanno aderito
È un organismo internazionale creato su iniziativa degli Stati Uniti nel 2026 per supervisionare cessate il fuoco, stabilizzazione e ricostruzione della Striscia di Gaza.
No. È richiamato in una risoluzione ONU ma non è un’agenzia delle Nazioni Unite né un organismo multilaterale tradizionale.
Donald Trump ne è presidente a vita, con poteri di nomina, invito e revoca dei membri.
Vi aderiscono Stati che hanno firmato lo statuto su invito americano, tra cui Paesi del Medio Oriente e altri partner come Argentina, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia e Ungheria. Sono presenti anche figure nominate dagli Stati Uniti nell’organo esecutivo.
Israele ha annunciato la propria partecipazione ai lavori del Board.
No. Hamas non è membro né parte della struttura del Board.
No. Francia e Germania non hanno aderito e altri Stati membri hanno espresso riserve.
L’Italia non è membro ma parteciparà alla prima riunione del Board come osservatore.