Macron risponde a Meloni: "Smetta di commentare quello che succede a casa degli altri"
Il presidente francese ha parlato dopo le dichiarazioni del premier sulla morte dell'attivista Quentin Deranque
© Ansa
Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto a Giorgia Meloni di evitare commenti sugli affari interni della Francia. La polemica è scoppiata dopo che Meloni aveva rilasciato dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque, militante nazionalista ucciso in un pestaggio da parte di avversari politici a Lione.
Ironia a New Delhi
Macron ha risposto ironicamente alle parole della presidente del Consiglio italiano mentre si trovava a New Delhi, dove stava partecipando a una visita ufficiale in India. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha detto Macron, facendo intendere che ogni paese dovrebbe concentrarsi sulle proprie questioni interne senza interferire con quelle degli altri.
La vicenda di Deranque
Il caso che ha sollevato la polemica riguarda la morte di Quentin Deranque, un attivista della destra radicale francese, ucciso durante un’aggressione da parte di avversari politici. La vicenda ha suscitato numerose polemiche in Francia, ma anche all’estero, con Meloni che aveva espresso solidarietà alla famiglia della vittima e sollevato preoccupazioni sulla crescente violenza politica.