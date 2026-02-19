Macron risponde a Meloni: "Smetta di commentare quello che succede a casa degli altri"

Macron ha risposto ironicamente alle parole della presidente del Consiglio italiano mentre si trovava a New Delhi, dove stava partecipando a una visita ufficiale in India. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha detto Macron, facendo intendere che ogni paese dovrebbe concentrarsi sulle proprie questioni interne senza interferire con quelle degli altri.