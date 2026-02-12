Consiglio Ue dopo il prevertice Italia-Germania-Belgio | Costa: "Il 2026 sarà anno della competitività, priorità è crescita"

"In secondo luogo, dobbiamo far crescere anche le nostre grandi aziende, perché abbiamo bisogno di aziende forti per competere sul mercato globale. Terza priorità, nel contesto geoeconomico, dobbiamo continuare la nostra politica commerciale molto proattiva e proteggere le nostre aziende dalla concorrenza sleale e dalla coercizione economica, consentendo loro di continuare a lavorare, e affrontare la questione dei costi energetici. E infine, dobbiamo investire di più e meglio", illustra. "Naturalmente, investimenti pubblici e privati. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, avremo l'opportunità di discutere, più avanti quest'anno, del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Oggi, la nostra priorità è sbloccare gli investimenti privati, mobilitare i nostri risparmi per investire nelle nostre aziende e creare un ecosistema più dinamico e dinamico per gli investimenti", conclude.