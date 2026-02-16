Referendum, Gratteri: "Le parole di Nordio si commentano da sole, inaccettabili"

"Esprimendo la mia opinione in un paese democratico dove c'è la libertà di pensiero, ho detto che voteranno sì certamente le persone a cui il sistema, voluto dalla riforma, conviene", ha aggiunto Gratteri tornando sulle sue parole della settimana scorsa ("voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente"). La riforma "non conviene a chi non teme la magistratura, e anzi vuole, chiede, il controllo di legalità sulle azioni di tanti che possono avere rilievi di carattere penale", ha aggiunto Gratteri.