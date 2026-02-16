Referendum, Gratteri: "Le parole di Nordio si commentano da sole, inaccettabili"
Il procuratore ha commentato le dichiarazioni del Guardasigilli sul sorteggio per il Csm che, secondo il ministro della Giustizia, "rompe un meccanismo paramafioso"
© Ansa
"Per me, queste parole non si commentano per nulla. O si commentano da sole. In ogni modo, inaccettabili". Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista a Repubblica commentando le dichiarazioni fatte nelle ultime ore dal Guardasigilli Carlo Nordio ("il sorteggio rompe il meccanismo para mafioso delle correnti"), rilasciate al Mattino di Padova.
"Esprimendo la mia opinione in un paese democratico dove c'è la libertà di pensiero, ho detto che voteranno sì certamente le persone a cui il sistema, voluto dalla riforma, conviene", ha aggiunto Gratteri tornando sulle sue parole della settimana scorsa ("voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente"). La riforma "non conviene a chi non teme la magistratura, e anzi vuole, chiede, il controllo di legalità sulle azioni di tanti che possono avere rilievi di carattere penale", ha aggiunto Gratteri.