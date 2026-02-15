Il ministro Nordio: "Indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sul Csm"

"Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm. Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra. Di Matteo parlò di 'mentalità e metodo mafioso'. Altri esponenti del 'partito del No' si sono espressi, a suo tempo, in modo anche più brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni sulle degenerazioni correntizie della magistratura.