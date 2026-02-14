Referendum sulla Giustizia, il sondaggio Tecnè vede il "sì" in vantaggio

Mancano poche settimane al referendum sulla Giustizia 2026 relativo alla separazione delle carriere dei giudici. In questi giorni si susseguono i sondaggi che puntano a testare la posizione degli elettori chiamati alle urne il 22 e 23 marzo. Secondo l'ultimo rilevamento Tecnè, se si votasse oggi il 56% degli elettori voterebbe "sì" mentre il "no" si fermerebbe al 44%. Il sondaggio è stato realizzato con interviste effettuate a livello nazionale tra l’11 e il 12 febbraio. Oltre alle indicazioni di voto, è emerso un altro dato importante: quello sull'affluenza. Il 42% degli interpellati dichiara che andrà a votare, il 12% dichiara che non lo farà mentre il restante 12% è ancora indeciso. Il sondaggio ha testato anche chi sale e chi scende tra i leader di partito e tra i partiti stessi.