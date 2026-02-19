Gli aggiornamenti in tempo reale
Ucraina, Zelensky avvisa: "Su fronte militare più vicini all'intesa. La Russia perde 30-35 mila soldati al mese"
Per il presidente ucraino il trilaterale con Usa e Russia è stato "positivo" e precisa che il prossimo round negoziale sarà ancora in Svizzera
zelensky © Ansa
La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al giorno 1457. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "positivo" il trilaterale con Stati Uniti e Russia a Ginevra e pur esprimendo gratitudine agli Emirati Arabi Uniti - che hanno ospitato i primi round di colloqui - ha detto che "se la guerra è in Europa, dobbiamo trovare un posto in Europa" per portare avanti il negoziato. Intanto, al fronte si continua a combattere con le difese aeree ucraine che nella notte hanno neutralizzato 29 dei 37 droni lanciati dalle forze russe. Dall'altro lato, fanno sapere dal Cremlino, che sono stati addirittura 113 i droni abbattuti sempre nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio.