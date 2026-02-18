Meloni: "Serie di sentenze assurde, ma siamo ostinati a far rispettare le regole"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare delle "toghe politicizzate" mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella presiede il plenum del Csm e lancia un monito alle istituzioni.



"La domanda che mi faccio è qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde: che non è consentito al governo provare a contrastare l'immigrazione illegale di massa, che qualunque legge si faccia e qualunque procedimento si costruisca una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?", si chiede il premier in un video social. "Non lo so, ma in ogni caso mi dispiace se deluderò più di qualcuno perché noi siamo particolarmente ostinati, e continueremo e faremo del nostro meglio per rispettare la parola che abbiamo dato agli italiani e per far rispettare le regole e le leggi dello Stato italiano, e faremo tutto quello che serve per difendere in particolare i confini e la sicurezza dei cittadini", continua.