L'Unione europea conferma: "Non saremo membro del Board of Peace"
"La commissaria Suica andrà a Washington alla presentazione per la parte che riguarda Gaza"
"La commissaria Ue Dubravka Suica andrà a Washington alla presentazione del Board of Peace di Donald Trump per la parte dedicata a Gaza, ma voglio sottolineare che l'Ue non diventerà un membro di questo board". Lo ha detto Guillaume Mercier, uno dei portavoce capo della Commissione europea parlando alla stampa a Bruxelles. La prima riunione del si terrà a Washington il 19 febbraio ospitato dall’US Institute of Peace, di recente rinominato Donald Trump US Institute of Peace.