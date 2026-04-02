M5S, Conte: "Grillo sul simbolo vuole lite temeraria e avrà risposta temeraria"

Il simbolo del Movimento 5 Stelle "appartiene alla comunità degli iscritti e quindi al Movimento. Non c'è nessun proprietario, né dal nome né dal simbolo. Io l'ho già chiarito e quindi chi vuole fare delle liti temerarie avrà una risposta temeraria e nel caso verrà anche condannato a risarcire i danni". Così il presidente del partito, Giuseppe Conte, ospite a "Dritto e rovescio", in onda su Rete 4, ha commentato l'azione legale di Beppe Grillo per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo del M5S.