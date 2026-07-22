No della maggioranza all'uso delle chat di Delmastro | La protesta del M5S

La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in Giunta il fascicolo approda ora passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del M5s, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta: gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori, "vergogna, vergogna".