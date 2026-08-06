L'ex presidente del Consiglio e leader del M5s Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre sei anni dall'inizio dell'emergenza, si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte: "Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito". Fuori da Palazzo San Macuto, l'ex premier ha p'oi chiamato in causa Giorgia Meloni: "Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione". E ancora: "Non è meglio che mi affronti politicamente?". Da questa domanda è nato un secco botta e risposta fra il leader di M5S e la presidente del Consiglio, che ha spiegato come la commissione d'inchiesta non rappresenti "un processo verso una persona. La verità sulla pandemia non è un attacco politico", ma un "diritto degli italiani".