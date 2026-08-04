Caro Carburanti, il governo approva un nuovo taglio alle accise per il gasolio

Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio: fino al 25 agosto, il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Cdm la premier Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Il gasolio alle stelle
Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il diesel torna in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, il 3 agosto era a 2,097. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise approvato dal governo che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel dal 28 luglio al 6 agosto. Per la benzina, il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sulle autostrade, invece, il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self (come il 3 agosto) e di 2,173 per il diesel (il 3 agosto era 2,174).
Ok del Cdm al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti
Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti.