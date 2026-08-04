Campi Flegrei: manca l'acqua e gli sfollati occupano il porto di Pozzuoli

Tutto è iniziato con l'arrivo a Pompei del ministro della cultura Giuli, che con un fuoriprogramma si è fermato all'anfiteatro Flavio dove è in corso una sorta di monitoraggio delle strutture per il percorso archeologico. All'esterno del sito si sono radunati una cinquantina di persone che hanno chiesto un incontro urgente col ministro. E' stata ricevuta una piccolissima delegazione di 6 persone, che ha chiesto il ripristinino dell'erogazione dell'acqua ma così non è stato e la protesta si è protratta con l'occupazione del porto da parte di oltre 2000 persone e con la richiesta urgente di incontro del titolare del Viminale che ha espressamente le deleghe per questa situazione di emergenza che si è venuta a creare con i danni del sisma.