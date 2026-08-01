Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.7: è la più forte degli ultimi 40 anni | Il bilancio: 21 feriti di cui due gravi

La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.