Prezzi dei carburanti ancora in aumento: svanisce in parte l'effetto taglio delle accise

Continuano a crescere i prezzi dei carburanti e nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 27 luglio ed entrato in vigore il giorno seguente, sta riuscendo a contenerli del tutto. Alla base dell'incremento, il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, "mangiandosi" così un bel pezzo della misura stabilita dal Governo.