Diesel, segnalati alla Gdf i distributori che non hanno adeguato il prezzo | Codacons: "Denunceremo per possibile truffa"

"Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, Mister Prezzi, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sta trasmettendo alla guardia di finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate". È quanto si legge in un comunicato del ministero. "Gli esiti degli accertamenti della Gdf, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal Garante all'autorità giudiziaria", aggiunge la nota. Nella giornata del 29 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e di 2,074 euro al litro per quanto riguarda il gasolio. Per questo motivo, il Codacons chiede al Garante per la sorveglianza dei prezzi copia delle informazioni fornite alla guardia di finanza circa gli impianti che non hanno applicato il taglio delle accise sui prezzi del gasolio.