Carburanti, Giorgetti: "Sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro"

"Il ciclo di bilancio inizia a settembre. Dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità - se il Parlamento ci darà mandato in questo senso - della clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità. La settimana prossima andremo in aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa: questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché è uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e mirato", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "La discussione è aperta, il governo cercherà di fare le cose migliori nonostante una situazione esterna oggettivamente molto complicata", ha aggiunto Giorgetti. Rispondendo a chi gli chiedeva di un video del vicepremier Antonio Tajani sul fatto che il governo intende abbassare le tasse, detassando tredicesime, cancellando bollo auto-moto e riducendo l'aliquota Irpef, Giorgetti ha risposto: "Io vorrei fare anche tantissime altre cose".