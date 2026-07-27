Carburanti, Giorgetti: "Sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro"

"Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto". È quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro", ha aggiunto il capo del dicastero. "Non siamo intervenuti sulle accese sui tabacchi", ha inoltre puntualizzato il ministro dell'Economia.
Prossimo Cdm il 4 agosto
"È già previsto un Consiglio dei ministri il giorno 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto", ha reso noto il ministro dell'Economia che ha poi precisato: "È stato aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo a favore degli autotrasportatori. È previsto anche il credito di imposta per quanto riguarda l'agricoltura".
Giorgetti: "Scostamento apre ad ampi spazi"
"Il ciclo di bilancio inizia a settembre. Dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità - se il Parlamento ci darà mandato in questo senso - della clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità. La settimana prossima andremo in aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa: questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché è uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e mirato", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "La discussione è aperta, il governo cercherà di fare le cose migliori nonostante una situazione esterna oggettivamente molto complicata", ha aggiunto Giorgetti. Rispondendo a chi gli chiedeva di un video del vicepremier Antonio Tajani sul fatto che il governo intende abbassare le tasse, detassando tredicesime, cancellando bollo auto-moto e riducendo l'aliquota Irpef, Giorgetti ha risposto: "Io vorrei fare anche tantissime altre cose".
In decreto 100 milioni per l'ex Ilva
L'altro articolo del decreto approvato dal Cdm, "che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta", ha detto Giorgetti.