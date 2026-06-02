Energia, Giorgetti: "Con l'Ue percorso lungo e complicato, vediamo come va"

"Domani quando ci saranno i risultato dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 Giugno a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità, già accordata per la difesa, anche all'energia.