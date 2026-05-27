Giorgetti: "Su energia discussione non facile, speriamo risposta Ue a breve"

"Riteniamo che, senza fare stravolgimenti, l'attuale regola e gli attuali limiti quantitativi già previsti per le spese per la difesa - proprio perché riteniamo che il fattore energetico sia di sicurezza nazionale - possano essere estesi anche ai contraccolpi che derivano sulla finanza pubblica dalla crisi in corso". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti illustrando la posizione italiana messa sul tavolo a Bruxelles nel corso dell'evento economico annuale della Lega. "Questo non pregiudica i numeri, perché era 1,5 punti sul Pil per la difesa e rimane 1,5 per la difesa più l'energia, poi ogni paese doserà gli interventi in base alla propria posizione specifica". "La discussione è in corso, non è facile. Spero che a breve una controproposta, una risposta da parte della Commissione Ue arriverà su questo aspetto, perché ci sono tutti gli elementi per dare una risposta ai problemi dell'economia reale", ha aggiunto.