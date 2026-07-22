Carburanti ancora su: benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada
Sul tema interviene anche Matteo Salvini: "I colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando soprattutto per lavoratori e pendolari"
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Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
Salvini: "I colleghi Urso e Giorgietti ci stanno lavorando"
Sul tema interviene anche Matteo Salvini: "I colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando soprattutto per lavoratori e pendolari. Le compagnie aeree non segnalano problemi".