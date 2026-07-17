Carburante, tra luglio e agosto 2026 spenderemo 1,5 miliardi in più

Le tensioni nello Stretto di Hormuz costano care. E gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti italiani che si muoveranno questa estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.