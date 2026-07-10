Hormuz chiuso cambia le rotte del mare, il Mediterraneo tiene e l'Italia corre

Proprio l'area del Golfo è diventata un mercato sempre più strategico per l'economia italiana: l'export verso Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita è cresciuto di oltre il 50% nell'ultimo triennio, e nel 2025 gli scambi marittimi tra Italia e Paesi del Golfo hanno raggiunto un valore di circa 21 miliardi di euro. Il 21% delle importazioni marittime italiane di petrolio e gas transita proprio attraverso lo Stretto di Hormuz: eventuali nuove tensioni nell'area potrebbero avere ripercussioni su chimica, metallurgia, automotive, agroalimentare, meccanica e manifattura avanzata.