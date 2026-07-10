Speciale Guerra in Iran
Il 13mo Rapporto Srm-Intesa Sanpaolo

Hormuz chiuso cambia le rotte del mare, il Mediterraneo tiene e l'Italia corre

Tra deviazioni, transhipment e un Mediterraneo sempre più centrale, i porti italiani superano i cinquecento milioni di tonnellate e il Golfo diventa un partner sempre più strategico per l'economia nazionale 

10 Lug 2026 - 16:37
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Hormuz, le nuove rotte controllate dall'Iran

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Le tensioni in Medio Oriente e la quasi chiusura dello Stretto di Hormuz hanno rimesso al centro dell'agenda economica globale un tema che sembrava scontato: chi controlla i passaggi marittimi controlla, in buona parte, il commercio mondiale. Lo racconta il tredicesimo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy", presentato a Napoli da Srm, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, dal titolo "Stretti e rotte marittime nel nuovo scenario globale".

Google Preferred Site

Un chokepoint decisivo

 Prima della crisi, attraverso lo Stretto di Hormuz transitava il 37% del commercio mondiale di greggio, il 28% del Gpl, il 19% del Gnl, il 19% dei prodotti raffinati, il 13% dei prodotti chimici e il 9% dei veicoli. Numeri che spiegano perché il passaggio tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano resti uno dei punti più sensibili delle rotte globali. Il Golfo, del resto, non è solo petrolio: da quell'area proviene un terzo dell'offerta mondiale di elio e di fertilizzanti azotati, mentre per altre materie prime critiche la quota supera il 50%.

La quasi chiusura dello Stretto ha interrotto il transito di volumi equivalenti a circa il 10% della produzione mondiale di petrolio e al 5% di quella di gas, coinvolgendo inoltre l'1,4% della flotta container globale. L'effetto più immediato si è tradotto in un aumento dei costi energetici, dei premi assicurativi e dei noli marittimi.

Leggi anche

Vincitori e vinti (finora) della guerra in Iran, tra guadagni e perdite economiche

Lo chef italiano in Bahrein racconta l'impatto della guerra sul turismo nel Golfo: "Ora cucino per appena sei clienti a sera"

Le compagnie cambiano rotta

 Per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento, gli armatori hanno reagito rapidamente con deviazioni di rotta, un maggiore ricorso al transhipment e soluzioni intermodali che combinano trasporto marittimo e terrestre, come i servizi mare-strada sviluppati da Msc e Cma Cgm. Gli hub logistici degli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i primi a risentire degli effetti della crisi. Con il graduale superamento della fase più acuta, una parte dei traffici potrebbe tornare progressivamente a utilizzare le rotte tradizionali attraverso Hormuz.

Le spedizioni di greggio dal Golfo Persico

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Sullo sfondo resta una riorganizzazione più ampia del commercio globale. Nel 2025 le importazioni statunitensi dalla Cina si sono ridotte del 30%, mentre quelle dai Paesi Asean sono cresciute del 29%, favorendo lo spostamento della produzione verso Vietnam, Thailandia e Cambogia. Pechino ha risposto rafforzando l'export verso l'Africa (+25,8%) e il Sud-Est asiatico (+13,4%).

Leggi anche

Dallo Stretto di Hormuz alla tavola: zafferano e pistacchi sempre più rari e cari

Non solo Hormuz: ecco i punti fragili dell'economia mondiale (due sono in Italia)

Il Mediterraneo assorbe la crisi

 In questo scenario, il Mediterraneo consolida il proprio ruolo di piattaforma strategica tra Europa, Africa e Asia. Nel 2025 i principali porti container dell'area hanno movimentato oltre 72 milioni di Teu, con una crescita del 5,9%. Lo spazio Euro-Mediterraneo pesa per circa il 31% del commercio mondiale, per un valore vicino a 7.600 miliardi di dollari, e le previsioni al 2030 indicano una crescita del traffico container mediterraneo del 15% nel quinquennio, sopra la media globale. Tanger Med si conferma il primo porto container del Mediterraneo, con 11,1 milioni di Teu movimentati nel 2025 e una crescita del 18,8%. Il traffico intra-mediterraneo, cresciuto del 6,3%, ha inoltre garantito continuità alle catene logistiche durante le crisi di Suez e del Mar Rosso.

Leggi anche

Cos'è la stagflazione e perché l'Europa la teme

Il "razzo e la piuma": perché il prezzo della benzina aumenta così velocemente (e perché scenderà molto lentamente)

L'Italia, potenza dell'export

 Dentro questo quadro, l'Italia mantiene una posizione di rilievo: nel 2025 il Paese si colloca al settimo posto al mondo per valore delle esportazioni. Il commercio estero italiano ha raggiunto 1.235,6 miliardi di euro (+3,2%), tra 643 miliardi di export e 592 miliardi di import. Il trasporto marittimo pesa per il 25% sul commercio estero in valore e per il 49% in quantità, mentre la Blue Economy genera 76,6 miliardi di euro di valore aggiunto e dà lavoro a oltre un milione di persone.

Dalle mine ai droni, perché passare per Hormuz è pericoloso

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

I porti crescono oltre la media

 Nel 2025 le Autorità di Sistema Portuale hanno movimentato 511 milioni di tonnellate di merci, in crescita del 3,5%. Le rinfuse liquide restano la categoria principale con 186 milioni di tonnellate, seguite dai container (132 milioni) e dal traffico Ro-Ro (122 milioni), con tutti i segmenti in aumento. Il traffico container ha raggiunto i 12,8 milioni di Teu (+7,1%), sostenuto in particolare dal transhipment (+13,3%). L'Italia si conferma leader europeo nello Short Sea Shipping, con 304 milioni di tonnellate movimentate e una quota di mercato del 15,6%. Tra i principali partner marittimi del Paese figurano Turchia e Spagna, a conferma della centralità dei traffici regionali.

Leggi anche

Il mondo ha 353mila miliardi di dollari di debiti: quanti sono e come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto

Guerra in Iran, perché l'Italia è il paese Ue più esposto allo shock energetico

Il legame con il Golfo

  Proprio l'area del Golfo è diventata un mercato sempre più strategico per l'economia italiana: l'export verso Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita è cresciuto di oltre il 50% nell'ultimo triennio, e nel 2025 gli scambi marittimi tra Italia e Paesi del Golfo hanno raggiunto un valore di circa 21 miliardi di euro. Il 21% delle importazioni marittime italiane di petrolio e gas transita proprio attraverso lo Stretto di Hormuz: eventuali nuove tensioni nell'area potrebbero avere ripercussioni su chimica, metallurgia, automotive, agroalimentare, meccanica e manifattura avanzata.

Leggi anche

Dal gasolio alla frutta, ecco i 20 rincari della guerra tra Iran e Usa

Dalla Brianza alla Turchia: come il mobile made in Italy ha conquistato l'Europa

Investimenti per il futuro

 La sfida dei prossimi anni, sottolinea il Rapporto, non riguarderà più soltanto i volumi movimentati, ma l'efficienza delle reti che collegano i porti a mercati e territori. Il sistema portuale italiano può contare su oltre 13 miliardi di euro di investimenti programmati, destinati a migliorare l'accessibilità marittima, i collegamenti dell'ultimo miglio, la digitalizzazione degli scali e la resilienza climatica. A questi si aggiungono gli incentivi all'intermodalità per il periodo 2023-2028, con circa 130 milioni di euro per il Sea Modal Shift e 122 milioni per il Ferrobonus.

"Le crisi geopolitiche internazionali stanno ridisegnando rotte, tempi e costi del commercio mondiale", ha dichiarato Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, sottolineando che il Mediterraneo conferma una centralità strategica crescente nonostante le tensioni su Suez e Hormuz. Per l'Italia, ha aggiunto, porti, shipping e logistica non sono più semplici nodi di transito, ma infrastrutture economiche essenziali per la competitività del sistema produttivo nazionale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
porti italiani
mediterraneo
hormuz
guerra iran
container
export

Sullo stesso tema