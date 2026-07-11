Gli italiani scelgono di rimanere in Italia per le vacanze estive: in testa Puglia, Sicilia e Sardegna

La fotografia che emerge è quella di un mercato in profonda trasformazione: gli italiani continuano a viaggiare, ma scelgono prima, confrontano maggiormente le alternative e cercano soprattutto il miglior equilibrio tra prezzo ed esperienza. La ricerca individua nelle famiglie con figli il principale segmento della domanda estiva, con un peso stimato del 32%. Le destinazioni preferite sono soprattutto l'Italia balneare, la Croazia e la Spagna, con una forte attenzione a servizi, sicurezza e accessibilità.



Le coppie rappresentano il 25% della domanda e mostrano una maggiore propensione verso Grecia, Sardegna, Sicilia e Portogallo, privilegiando mare, cultura e qualità dell'esperienza. I gruppi di amici pesano per il 18% e si orientano soprattutto verso Puglia, Grecia, Spagna e Malta, dove socialità, nightlife e prezzo costituiscono i principali fattori di attrazione. I single e i viaggiatori soli rappresentano l'11%, gli over 60 il 9% e i giovani tra 18 e 29 anni il 5%. Complessivamente, famiglie, coppie e gruppi di amici rappresentano il 75% dell'intera domanda turistica estiva analizzata.