L'hula hoop più grande del mondo misura 5 metri (e qualcuno riesce anche a usarlo)

Il giapponese può vantare una coordinazione quantomeno invidiabile: è stato in grado infatti di far roteare un hula hoop mentre correva, è capace di farlo girare verticalmente usando sia la testa che la schiena e persino di farne roteare decine contemporaneamente. Un vero professionista che non poteva sopportare di essere soppiantato in uno dei suoi record da qualcun altro. Così, quando la pluripremiata Ashrita Furman è riuscita a far roteare un cerchio di 5,04 metri superando il suo precedente primato del 2019, Yuya l'ha presa sul personale. Si è munito dell'hula hoop più grande della storia, quello da più di cinque metri di diametro, e si è lanciato nell'impresa di farlo funzionare. Far roteare un cerchio di cinque metri abbondanti usando solo il busto è ovviamente molto diverso dal farlo con uno di dimensioni normali. Tanto per cominciare, invece di far oscillare il bacino avanti e indietro, bisogna farlo girare usando le mani e poi letteralmente correre e ruotare all'interno del cerchio gigante mentre quest'ultimo è in movimento per mantenere lo slancio. Solo un navigato professionista come Yamada-san poteva cimentarsi nell'impresa. Il nostro eroe si è quindi presentato conscio delle sue capacità a Yokohama pronto al tentativo ufficiale, facendo roteare senza difficoltà un cerchio di cinque metri e mezzo per ben tre volte, stabilendo un nuovo record mondiale difficilmente migliorabile.