L'hula hoop più grande del mondo misura 5 metri (e qualcuno riesce anche a usarlo)
Yuya Yamada, per gli amici “Hoop Man Yu-Ya", far roteare l'attrezzo per ben tre volte. Ma non si tratta dell'unico record strano che coinvolge questo bizzarro passatempo
Hula Hoop Dance © Istockphoto
Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga l'uomo è infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, la sua identità segreta: “Hoop Man Yu-Ya", il mago dell'hula hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta: lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record, di ben 5,40 metri di diametro.
Una questione personale
Il giapponese può vantare una coordinazione quantomeno invidiabile: è stato in grado infatti di far roteare un hula hoop mentre correva, è capace di farlo girare verticalmente usando sia la testa che la schiena e persino di farne roteare decine contemporaneamente. Un vero professionista che non poteva sopportare di essere soppiantato in uno dei suoi record da qualcun altro. Così, quando la pluripremiata Ashrita Furman è riuscita a far roteare un cerchio di 5,04 metri superando il suo precedente primato del 2019, Yuya l'ha presa sul personale. Si è munito dell'hula hoop più grande della storia, quello da più di cinque metri di diametro, e si è lanciato nell'impresa di farlo funzionare. Far roteare un cerchio di cinque metri abbondanti usando solo il busto è ovviamente molto diverso dal farlo con uno di dimensioni normali. Tanto per cominciare, invece di far oscillare il bacino avanti e indietro, bisogna farlo girare usando le mani e poi letteralmente correre e ruotare all'interno del cerchio gigante mentre quest'ultimo è in movimento per mantenere lo slancio. Solo un navigato professionista come Yamada-san poteva cimentarsi nell'impresa. Il nostro eroe si è quindi presentato conscio delle sue capacità a Yokohama pronto al tentativo ufficiale, facendo roteare senza difficoltà un cerchio di cinque metri e mezzo per ben tre volte, stabilendo un nuovo record mondiale difficilmente migliorabile.
Nessuno mette Yuya in un angolo
Probabilmente il pubblico attorno era in visibilio ma Hoop Man Yu-Ya non l'ha fatto per la fama, per la celebrità: ciò che gli premeva era riportare nel Paese del Sol Levante il prestigioso primato. Raggiunto l'obiettivo, il nostro samurai dell'hula hoop ha raccontato a caldo al Guinness dei primati cosa lo abbia portato a spingersi dove nessun altro uomo munito di hula hoop era arrivato prima: "Ho sentito la pressione di dover tentare di stabilire un nuovo record mondiale in Giappone, proprio in questo giorno speciale", ha spiegato l'Hokusai del cerchio magico. "Dovevo stabilire un nuovo record, considerando tutti gli altri tentativi in corso in tutto il mondo. Questo tentativo mi ha occupato la mente negli ultimi mesi e speravo in un buon risultato, quindi sono contento, ma anche molto sollevato di essere il nuovo detentore del record!".
Un cerchio non solo alla testa
L'ambito record è stato portato in salvo in terra nipponica ma persino Hoop Man Yu-Ya non può dormire sogni tranquilli: i primati sono fatti per essere battuti e il cerchio magico degli artisti dell'hula hoop è pieno di pretendenti al suo titolo. Occhio per esempio a Obaroene Otitigbe, residente ad Albany (Usa), che si è allenato con il cerchio mentre era in posizione plank fino a registrare un record di 3 minuti e 16 secondi di performance ininterrotta. Lo stesso sportivo (che in realtà nella vita fa l’insegnante d’arte) è inoltre noto per detenere altri record che riguardano l'attrezzo circolare, di cui è un vero appassionato e cultore quasi al livello del Signor Yamada. Obaroene Otitigbe aka Mr. O! da Albany, New York ha infatti il primato per il maggior numero di scale consecutive salite con l’hula hoop (734) e quello per la distanza più lunga oscillando sugli anelli con l’hula hoop: 152,52 metri (500 piedi e 4,68 pollici).
Yuya è "accerchiato"
"Conquistare il mondo con i cerchi!". Questo è il grido di battaglia di Marawa Ibrahim, l'artista australiana di origini somale in grado di far roteare intorno al suo corpo 200 hula-hoop contemporaneamente. Lei ricorda con orgoglio che si tratta solo di uno dei dodici record di cui è detentrice, non limitandosi solo ai cerchi ma anzi performando anche con i pattini in linea. Una vera artista completa con il pallino del Guinness World Record: “Se potessi fare qualsiasi cosa, mi dedicherei esclusivamente ai programmi televisivi per stabilire record mondiali. Sono il miglior utilizzo possibile delle capacità umane, ha dichiarato al Guardian. Stai attento, Hoop Man Yu-Ya, qualcuno sta già puntando al tuo trono.