È morta a 101 anni "Miss hula hoop" ed è tempo di renderle giustizia

Anderson a lungo verrà citata al massimo solo di sfuggita, si parlerà di lei come di una "amica australiana" senza nome, almeno fino a quando non ci provano i figli della donna a cercare giustizia per lei. L'azienda (che già era stata senza fortuna denunciata dagli Anderson) ovviamente non ci sta e fa sapere che la moda è stata solo una passione passeggera, che ci sono interi magazzini pieni di hula hoop e non c'è nulla di cui gli eredi di Anderson dovrebbero vantarsi: si ritengano fortunati se la Wham-O non gli chiede i danni, piuttosto.



La vera storia della genesi di quel cerchio magico diventa però, anche grazie a quelle schermaglie legali, piano piano sempre più conosciuta, fino ad arrivare alle orecchie dei registi Amy Hill e Chris Riess. Sono a quel punto questi ultimi a decidere di lavorare sulla figura di Joan Anderson, dedicandole un intero documentario che nel 2018 esce nelle sale col titolo di Hula Girl. La protagonista di questa fatica cinematografica è arrivata ormai a contare ben 94 primavere ma comunque ha ancora abbastanza energie per volare fino a New York, dove la pellicola viene presentata al Tribeca Film Festival.



Sembra il sospirato lieto fine per l'arzilla vecchietta, che racconta a giornalisti e addetti ai lavori di avere ancora il primo prototipo della sua invenzione, quello che aveva spedito alla madre negli Stati Uniti. Giura addirittura di usarlo ancora ogni tanto, tra lo sgomento generale di chi vorrebbe avere i fianchi bionici di questa signora in piena forma. Raggiunto dalla BBC Reiss, uno dei due registi che ha realizzato il documentario sulla vita di Joan, ha ricordato quell'esperienza: "Raccontare la sua storia è stata un'esperienza davvero gratificante. Aveva 94 anni quando ci siamo incontrati e nonostante l'ingiustizia che aveva subito aveva vissuto una vita meravigliosa e piena. Vederla finalmente ottenere il riconoscimento che meritava dopo tutti quegli anni è stato incredibile".



Ora, dopo più di un secolo su questa Terra, Miss Anderson lascia il suo cerchio magico agli eredi (una figlia e sei nipoti), conscia di aver fatto divertire (e un po' anche arrabbiare) diverse generazioni. Tanti infatti, nonostante l'impegno profuso, non sono mai riusciti a far roteare nella maniera giusta l'hula hoop. Un fallimento che, proprio all'inizio di quest'anno, è stato spiegato e in parte giustificato addirittura dalla scienza. Qualche mese fa infatti un gruppo di fisici dell'Università di New York, dopo aver condotto alcuni esperimenti con la robotica, ha concluso che non è colpa nostra se non riusciamo a tenere quel cerchio sui fianchi: potrebbe piuttosto essere il nostro corpo a non essere strutturalmente adatto all'impresa.



"Le persone hanno molti tipi di corpo diversi: alcune hanno determinate pendenze e curvature in corrispondenza di fianchi e vita, altre no – ha sottolineato lo scienziato che ha coordinato lo studio, Leif Ristroph –. I nostri risultati potrebbero spiegare perché c'è chi è nato per fare l'hula hoop e chi invece sembra dover faticare molto di più". Insomma, un po' come nella vita, la ruota gira e non sempre nel modo che vorremmo ma, se la storia di Joan Anderson ci insegna qualcosa, è che a volte bisogna solo aspettare finché tutto non riprenda a ruotare dal lato che vorremmo. "Il mondo non è giusto. Ma la vita va avanti", riassumeva la "signora hula hoop" nel documentario a lei dedicato e forse aveva ancora una volta ragione.