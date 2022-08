Le ragazze di "Non è la Rai" si sfidano con l'hula hoop sulle note dei successi dance anni '90

"Non è la Rai"

Gianni Boncompagni

è stato uno dei programmi che ha segnato la storia della televisione moderna. La trasmissione condotta daha regalato molti momenti di divertimento e leggerezza al proprio pubblico, che ancora oggi ricorda con un pizzico di nostalgia quei tempi. In queste immagini del 1993, le ragazze della trasmissione ideata dasi sfidano con l'hula hoop sulle note dei successi dance anni '90 "What Is Love", "Gipsy Woman" e "Please Don't Go".

"Non è la Rai" è andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. Fu condotto prima da

Enrica Bonaccorti

Paolo Bonolis

Ambra Angiolini

, poi da, entrambi circondati da giovanissime ragazze, mentre poi fu affidato nelle ultime due stagioni a una 16enne spigliata e con un grande talento,