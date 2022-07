Auguri a Gisele Bündchen, rivediamola a "Fuego" 2000

Nel giorno del 42esimo compleanno della supermodella brasiliana, Gisele Bündchen, rivediamola quando si raccontava a

"Fuego"

nel 2000 insieme alle modelle brasiliane Carolina Cando, Grazela Alves e Pollyanna Franco. "È fantastico quello che mi sta succedendo - diceva - non avrei mai pensato che avrei potuto fare la modella e invece eccomi qua, sono arriva a New York due anni fa, all'inizio lavoravo pochissimo poi improvvisamente tutti si sono accorti di me".

Nata a Horizontina, in Brasile, il 20 luglio del 1980, la sua carriera iniziò nel 1994 quando fu scoperta da un manager in un McDonald's di San Paolo. Nel 1999 diventò modella dell'anno, entrando nel gruppo delle cosiddette "supermodel" e nel 2001 fu protagonista del

Calendario Pirelli

. Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggirava sui 386 milioni di dollari.