Dalle bilance agli hula hoop: Nintendo pronta a svelare un bizzarro controller

Nintendo ha pubblicato un nuovo video in cui mostra quello che probabilmente sarà il prossimo passo verso l’intrattenimento per famiglie e comitive basato sulla sua console Switch . Si tratta di una sorta di controller simile a uno strumento ginnico di forma circolare , che sostituirà in alcuni giochi i classici Joy-Con, i quali saranno invece "legati" alla gamba del giocatore tramite una fascia a strappo . Diamo un'occhiata.

La casa nipponica è solita lanciare di tanto in tanto nuove proposte per il divertimento multigiocatore, soprattutto quelle adatte a tenersi in forma tra le mura domestiche (si pensi a WiiFit e al suo controller a forma di bilancia) e il trailer sembra confermare questa ipotesi, sebbene non sia arrivato alcun annuncio in merito e per i cui dettagli bisognerà attendere il 12 settembre, probabilmente in concomitanza con l’inizio del Tokyo Game Show 2019, dove con ogni probabilità verrà chiarita la sorte di questo strano "hula hoop" e del nuovo gioco a esso abbinato.