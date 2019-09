- Overwatch Legendary Edition arriverà su Nintendo Switch il 15 ottobre;

- Terry Bogard di Fatal Fury è il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate;

- Banjo e Kazooie si uniscono al cast del picchiaduro con lo scenario Monte Spirale e brani musicali tratti dalla serie;

- Monolith svela Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, in arrivo nel 2020;

- 20 classici dell'era SNES saranno disponibili dal 6 settembre su Nintendo Switch Online;

- Nintendo venderà anche il nuovo controller wireless che replica quello originale per SNES;

- Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, riedizione del gioco di ruolo lanciato su Wii U, uscirà nel 2020 su Switch;

- Tetris 99 si aggiorna alla versione 2.0 introducendo la modalità Invictus;

- Pokémon Spada e Scudo svelano il nuovo Polteageist, un Pokémon di tipo Spettro;

- The Legend of Zelda: Link’s Awakening presenta il sistema di dungeon personalizzabili, da salvare sugli Amiibo di Zelda o Super Smash Bros.;

- Luigi’s Mansion 3 includerà la modalità Giochi Paranormali, per un massimo di otto giocatori;

- Animal Crossing: New Horizons includerà il Pacchetto isola deserta della Nook Inc.;

- Daemon X Machina si lascia provare in versione dimostrativa su eShop;

- Nintendo lancia Super Kirby Clash, un gioco d'azione multiplayer free-to-start;

- Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 includerà anche una campagna single-player;

- Return of the Obra Dinn arriverà su Switch nel corso dell'autunno;

- Little Town Hero arriverà su Switch il 16 ottobre;

- Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise uscirà in esclusiva Switch nel 2020;

- Rogue Company è il nuovo shooter di Hi-Rez Studios è uscirà su Switch il prossimo anno;

- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast torna a ben diciassette anni dall'uscita originale, in uscita il 24 settembre;

- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition è disponibile su Switch con una modalità cooperativa per quattro giocatori;

- DOOM 64 uscirà su Switch il 22 novembre;

- Assassin’s Creed: The Rebel Collection porta Black Flag e Rogue su Switch il 6 dicembre;

- Dauntless arriverà su Switch entro fine anno, con supporto al cross-play;

- Il remake di Trials of Mana arriverà il prossimo 24 aprile;

- I nuovi Amiibo di Super Smash Bros. sono dedicati a Incineroar, Chrom e Simon Belmont e arriveranno a 15 novembre;

- NBA 2K20 uscirà su Switch il 6 settembre;

- The Outer Worlds debutterà anche su Switch entro la fine del 2019;

- Just Dance 2020 esordirà in Italia il 5 novembre;

- Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea si mostra su Switch e conferma il lancio del 20 settembre;

- Devil May Cry 2 torna sulla console di Nintendo il 19 settembre;

- Call of Cthulhu arriva su Switch l'8 ottobre, mentre Vampyr arriverà il 29 ottobre;

- Farming Simulator 20 è stato confermato per il prossimo 3 dicembre;

- GRID Autosport uscirà su Switch il 19 settembre.