Overwatch arriva su Switch, ecco il primo trailer

Finalmente è ufficiale: Blizzard e Nintendo hanno stretto un accordo per la pubblicazione di Overwatch su Switch. Il popolare sparatutto online della casa californiana sarà lanciato sulla piccola console di Nintendo il prossimo mese, nella speciale Legendary Edition.



Il gioco, che debutterà sia in formato digitale che in versione retail, includerà 15 modelli bonus per alcuni eroi del roster e tre mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online, così da sperimentare il divertente comparto multiplayer online in compagnia degli amici.



A seguire trovate il primo trailer ufficiale svelato durante il Nintendo Direct di settembre.