Noemi e Carl Brave lanciano il nuovo tormentone estivo "Hula Hoop"

Le sonorità a tratti vintage richiamano alla mente le immagini delle villeggiature all’italiana. Il testo , ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà "ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula hoop".

"Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco - spiega Carl - Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una 'sintonia' musicale e personale così bella che ho pensato - anche da tifoso scaramantico - che 'squadra che vince non si cambia'. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!".

Noemi gli fa eco: "In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. E' stato naturale rispondere 'ci sono!' alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. Ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell'estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate. È stato molto bello ritrovarci anche nella musica".

