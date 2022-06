Baby K incontra Mika e lancia il nuovo tormentone estivo "Bolero"

Baby K è infatti pronta a sorprendere tutti con il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 17 giugno, "Bolero" , in coppia con il grande artista libanese. Un duo inedito per quello che si candida a diventare il nuovo tormentone estivo.



"Bolero" farà ballare il vostro cuore" aggiunge Mika nel post social in cui ringrazia

Dardust

"per aver scritto e prodotto questo splendido singolo!".

Un singolo in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due artisti, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva.

Nonostante il ritmo uptempo, “Bolero” porta con sé un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Anche se è arrivata la stagione più bella dell’anno, adesso che la relazione è finita è tutto diverso, perché stare insieme è solo un ricordo... almeno finché non sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale, “dove il sole incontra il Leone”.

Scritta da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, la nuova canzone presenta delle sfumature musicali in parte ancora sconosciute della cantautrice, accompagnando i fan dell’artista nel percorso ben definito che l’artista ha intrapreso negli ultimi anni.

Baby K sarà anche protagonista di quattro speciali appuntamenti a novembre, il Donna sulla luna Tour, in cui finalmente porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi.



Anche Mika tornerà in tour in autunno. Il Mika – The Magic Piano porterà due spettacoli per ogni città italiana che toccherà: una nei teatri e una nelle arene. Prima tappa all’Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona.