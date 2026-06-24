MG ZS Hybrid+: il SUV compatto full hybrid più venduto da MG

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Il B-SUV simbolo del ritorno del marchio in Italia introduce qualche alcuni aggiornamenti con il Model Year 2026: la motorizzazione a benzina è affiancata dal full hybrid da 197 CV, potenza e praticità e una promo che porta il prezzo d'ingresso sotto i 20.000 euro
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C'è un'auto che, più di ogni altra, racconta il ritorno di MG sul mercato italiano: la MG ZS Hybrid+, il SUV compatto che dal debutto del 2021 si è imposto come modello più venduto del marchio. Secondo i dati MG, a maggio 2026 i clienti complessivi della ZS sono oltre 104.873, praticamente i due terzi delle vendite MG in Italia dal 2021, di cui 27.680 sulla sola full hybrid: una vettura stabilmente ai vertici del segmento dei B-SUV e nella top 10 delle auto più vendute in Italia, scelta soprattutto da clientela privata e giovani famiglie.
La nuova ZS offre dimensioni generose a beneficio della vita di bordo: lunghezza a di 4,43 m e soprattutto passo a di 2,610 m, a tutto vantaggio dello spazio per chi siede dietro. Il bagagliaio offre 443 litri, quasi 1300 con i sedili abbattuti, e l'abitabilità è completata da 30 vani portaoggetti, vano porta-ombrelli incluso. Lo stile riprende il family feeling della MG3 Hybrid+: griglia ampia a L capovolta, fari a LED con firma cromata a Y e firma luminosa posteriore a LED su tutte le versioni.
Il cuore della ZS è il sistema full hybrid+: motore a benzina 1.5 quattro cilindri aspirato, batteria da 1,83 kWh e trasmissione automatica a tre rapporti affiancata da due unità elettriche (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). L'unità termica eroga 102 CV, ma la potenza di picco di sistema sale a 197 CV, con 465 Nm di coppia. Il funzionamento si adatta alla velocità — solo elettrico fino a 50 km/h, poi modalità in serie, parallela con boost e benzina oltre i 120 — con possibilità di selezionare la modalità preferita tra ECO, Comfort e Sport.
Il risultato, sottolinea MG, è una marcia più fluida e silenziosa, con la spinta elettrica a coprire i bassi regimi e a supportare il motore termico per una spinta più intensa quando richiesto: la Casa rivendica la trasmissione a tre rapporti come soluzione inedita e il sistema come l'ibrido più potente della categoria. I consumi dichiarati arrivano fino a 5,1 l/100 km, con emissioni di CO2 di 115 g/km. La velocità massima è di 168 km/h, lo 0-100 in 8,7 secondi. Queste caratteristiche rendono MG ZS una soluzione pratica, equ8ilibrata e allo stesso tempo molto confortevole e divertente da guidare.
L’MG Pilot è di serie su tutti gli allestimenti, e prevede una dotazione completa degli ADAS di livello 2+: dal cruise control adattivo intelligente alla frenata d'emergenza automatica, dal mantenimento di corsia al monitoraggio dell'angolo cieco. Con la ZS debuttano l'avviso di collisione in apertura portiera (DOW) e l'assistenza al traffico posteriore in manovra (RCTA). Lo schermo touch centrale arriva a 12,3 pollici, con Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie e l'app iSmart per il controllo remoto della vettura.
La gamma MY26 si articola su due allestimenti, Comfort e Luxury, con listino chiavi in mano di 25.490€ e 28.490€. Il MY26, ordinabile da maggio, introduce nuovi colori, la bluetooth key e, sull’allestimento Luxury, il tetto panoramico apribile. La promozione di giugno, già attiva da maggio, prevede contributi fino a 5.000€: la full hybrid parte così da 20.490€, prezzo che scende a 19.990€ per chi rinnova la fiducia al marchio. A completare, la garanzia di 7 anni o 150.000 km.