MG ZS Hybrid+: il SUV compatto full hybrid più venduto da MG

Il risultato, sottolinea MG, è una marcia più fluida e silenziosa, con la spinta elettrica a coprire i bassi regimi e a supportare il motore termico per una spinta più intensa quando richiesto: la Casa rivendica la trasmissione a tre rapporti come soluzione inedita e il sistema come l'ibrido più potente della categoria. I consumi dichiarati arrivano fino a 5,1 l/100 km, con emissioni di CO2 di 115 g/km. La velocità massima è di 168 km/h, lo 0-100 in 8,7 secondi. Queste caratteristiche rendono MG ZS una soluzione pratica, equ8ilibrata e allo stesso tempo molto confortevole e divertente da guidare.