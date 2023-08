"Lo Show dei record", dall'uomo con più corna al cane più piccolo: i migliori guinness

L'ultima edizione de "Lo show dei record" ha visto come protagonisti personaggi provenienti da tutto il mondo, sfide apparentemente impossibili e sorprese incredibili. Il programma di Gerry Scotti è molto amato dal pubblico di Canale 5 per la sua grande versatilità: proprio per questo, abbiamo deciso di raccogliere i video delle esibizioni dei concorrenti più curiosi che hanno partecipato alla trasmissione lo scorso inverno.

L'uomo con più corna impiantate al mondo - Tra i protagonisti dell'ultima edizione, c'è sicuramente Diabao (che significa "diavolo" in portoghese); si tratta dell'uomo con più corna sottopelle impiantate sulla testa. Michel Praddo, questo il suo vero nome, ne ha in testa addirittura 33. La sua perenne modifica corporea è iniziata tatuandosi le orbite oculari, per poi non fermarsi più. "Mi sono tagliato il naso e le orecchie, biforcato la lingua, tatuato le gengive", ha raccontato a Gerry Scotti, aggiungendo di volersi sottoporre in futuro ad altri interventi.

"Dog-Star", da Lollipop a Pearl - Ovviamente, non sono mancati gli animali nel corso dell'ultima edizione. La cagnolina Pearl è stata premiata per essere il cane più piccolo al mondo. La piccola Chihuahua di appena 9,14 centimetri al garrese (poco più di una tazza da latte) e dal paso di appena 650 grammi, si è presentata in studio con la sua proprietaria, la statunitense Vanessa Semler. La donna ha parlato così del suo animale: "Ha circa due anni e mezzo - ha spiegato -, ed è un po' una diva. Le piace mangiare pollo, salmone e altri cibi raffinati. Le piace vestirsi bene, insieme ci siamo divertite molto qui a Milano.

Tra i cani più attivi, invece, c'è Lollipop: una piccola Boston Terrier ch ha incantato il pubblico in un tentativo di record molto particolare: superare i 3 metri di percorso in equilibrio su due funi parallele. La cagnolina, dopo essersi già esibita a bordo di un monopattino, si è ripetuta in questa sfida molto complessa. La sua è una storia molto particolare, infatti non sente fin da cucciola e grazie a questa adozione l'animale è stato salvato. Spesso, infatti, in questi casi si decide per la soppressione dell'animale.

Dai "Mini-Kiss" al record di Hula Hoop con il lato B - Non sono mancate poi le esibizioni stravaganti. Per esempio quella dei "Mini Kiss", la band "più bassa" al mondo. I loro componenti hanno un'altezza che va dai 120 ai 151 cm, per un'altezza media complessiva di 138 cm. Il quartetto fondato da Joey Fatale è famoso in tutto il mondo: "Abbiamo iniziato nel 1998, cantando con delle chitarre di cartone e in playback - hanno spiegato a Gerry Scotti -, poi ci abbiamo preso gusto e ci siamo esibiti ovunque. Tra le esibizioni a cui siamo più legati è quella al Super Bowl con i veri Kiss".

Andrea M, invece, si è esibita in un tentativo di record fuori dagli schemi. La concorrente nella puntata del 2 aprile è riuscita a superare il suo stesso primato: eseguire il maggior numero di volteggi con l'hula hoop ma con il... lato B. Il miglioramento è stato evidente: da 140 a 161 in un minuto.